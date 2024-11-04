Шор: Есть данные о фальсификациях в пользу Санду на участках за рубежом

Оппозиция Молдавии располагает фактами, свидетельствующими о массовых фальсификациях в пользу действующего президента республики Майи Санду на избирательных участках за рубежом. Об этом заявил лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.

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"На зарубежных участках Майя Санду не выиграла, мы это знаем. У нас есть факты массовых фальсификаций, которые устроила Санду на участках за рубежом. Мы знаем, как автобусы подвозили людей, как автобусы подвозили урны с заложенными туда бюллетенями. Европа закрывала на это глаза", - сообщил политик в интервью телеканалу "Россия 24".

После обработки 100% протоколов ЦИК публикует данные о том, что Майя Санду набирает 55,33% голосов. Ее соперник Александр Стояногло - 44,67%.

По информации молдавского ЦИК, после обработки 100% протоколов, поданных исключительно на территории Молдавии, на выборах лидировал Стояногло с 51,33%, при этом за Санду проголосовали 48,67% избирателей. Победу Санду принесли голоса молдавской диаспоры в других странах.