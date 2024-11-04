Шор: Есть данные о фальсификациях в пользу Санду на участках за рубежом
Оппозиция Молдавии располагает фактами, свидетельствующими о массовых фальсификациях в пользу действующего президента республики Майи Санду на избирательных участках за рубежом. Об этом заявил лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.
"На зарубежных участках Майя Санду не выиграла, мы это знаем. У нас есть факты массовых фальсификаций, которые устроила Санду на участках за рубежом. Мы знаем, как автобусы подвозили людей, как автобусы подвозили урны с заложенными туда бюллетенями. Европа закрывала на это глаза", - сообщил политик в интервью телеканалу "Россия 24".
После обработки 100% протоколов ЦИК публикует данные о том, что Майя Санду набирает 55,33% голосов. Ее соперник Александр Стояногло - 44,67%.
По информации молдавского ЦИК, после обработки 100% протоколов, поданных исключительно на территории Молдавии, на выборах лидировал Стояногло с 51,33%, при этом за Санду проголосовали 48,67% избирателей. Победу Санду принесли голоса молдавской диаспоры в других странах.