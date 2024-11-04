Партия социалистов Молдавии не признала итоги голосования за рубежом

Майя Санду стала «президентом диаспоры». Такое заявление в своём Telegram-канале сделала Партия социалистов Молдавии. По мнению политорганизации, большинство жителей республики проголосовали против политики действующей власти.

«Партия социалистов не признаёт голосование на зарубежных участках, благодаря которому Санду объявлена победителем выборов», - говорится в заявлении.

Ранее в ЦИК Молдавии заявили, что после обработки 99,86% протоколов с избирательных участков на выборах побеждает действующий президент Санду с 55,41% голосов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».