На Украине силой мобилизовали и избили протоиерея УПЦ Олега Мельника. Подробности сообщает Союз православных журналистов.

Все произошло в Тернопольской области Украины, уточняет источник.

«Священника остановили на блокпосту и увезли в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что один из сотрудников ТЦК избил священника. Прибывшие на место полицейские приняли заявление о побоях, однако освобождать священника не стали.

Украинских священнослужителей регулярно мобилизуют в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) против их воли. Недавно настоятеля монастыря в селе Теребля Закарпатской области Вячеслава Диденко забрали в ряды украинской армии.

В июне в той же Закарпатской области Украины протодиакона Хустской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Владимира Петровцева мобилизовали в Вооруженные силы Украины (ВСУ).