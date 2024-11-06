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Правящая партия в Грузии обнаружила более 400 случаев "кражи" голосов на выборах

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" обнаружила, что на парламентских выборах 26 октября оппозиция украла у них более 400 голосов. Об этом заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе на брифинге.

Правящая партия в Грузии обнаружила сотни случаев "кражи" голосов на выборах
© globallookpress.com

По словам Мдинарадзе, оппозиция на выборах действовала по следующей схеме: сторонников "Грузинской мечты" без их ведома регистрировали членами избирательных комиссий в отдаленных районах, из-за чего люди не могли голосовать по месту своей прописки.

"В общей сложности мы изучаем до 420 случаев. Часть из этих случаев касается преступления. Гражданина против своей воли регистрировали в другом избирательном участке членом комиссии от радикальной оппозиции, из-за чего он не мог голосовать", - сказал Мдинарадзе.

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