Правящая партия в Грузии обнаружила сотни случаев "кражи" голосов на выборах

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" обнаружила, что на парламентских выборах 26 октября оппозиция украла у них более 400 голосов. Об этом заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе на брифинге.

По словам Мдинарадзе, оппозиция на выборах действовала по следующей схеме: сторонников "Грузинской мечты" без их ведома регистрировали членами избирательных комиссий в отдаленных районах, из-за чего люди не могли голосовать по месту своей прописки.