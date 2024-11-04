Лукашенко: Белоруссия скорректировала внешнюю политику

Белорусская внешняя политика скорректирована с учетом бешеных и фашистских санкций, введенных против страны. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, слушая доклад о некоторых вопросах кадрового обеспечения системы МИД.

"Что касается внешней политики, естественно, она скорректирована с учетом тех бешеных фашистских санкций, которые введены против нашего государства. Как я вам когда-то говорил, забудьте про эти санкции, их нет, - подчеркнул белорусский лидер, его цитирует агентство БелТА. - Ну какие санкции? Мы переориентировали свою торгово-экономическую деятельность, мы не гигантское государство. Да, продаем немало по отношению к тому, что производим внутри нашей страны, но это не гигантские объемы".

Что касается экспорта продовольствия, Лукашенко подчеркнул, что спрос на него будет расти. "Надо только вовремя предложить там, где будет расти этот спрос. Да и на традиционных рынках, посмотрите, - в России, КНР спрос на продовольствие приличный, - сказал президент. - Даже в Европейском союзе. Хотели они у нас покупать рапсовое масло, это большой удельный вес в экспорте, они и сейчас готовы и покупают. То есть надо шевелиться для того, чтобы продать на тех рынках, где нас ждут". Лукашенко отметил, что сейчас Белоруссия осваивает рынки стран так называемой дальней дуги.

"Это продовольствие. А чтобы получить мясо, молоко - это самое продовольствие - нужны минеральные удобрения и техника. Научитесь, как это делают россияне, гражданскую [продукцию] и военку упаковывать в один пакет: "Хотите это купить - пожалуйста, мы вам продадим, но купите у нас и этот товар". И это тоже одно из направлений", - сказал глава государства.

В этой связи он напомнил о белорусской продукции сельхозмашиностроения, минеральных удобрениях и прочих товарах.

"Необъятный рынок, который сегодня развивается, и масштабы колоссальные - в Азии. Мы ушли в развивающиеся страны и развивающийся рынок в Африке, Латинской Америке. С кем я ни встречался из глав государств, они очень хотят с нами сотрудничать. Тем более, что мы активно очень себя ведем и в ШОС, и в БРИКС", - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что для МИД главное - это торгово-экономические отношения.