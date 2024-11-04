Объединенной Европы, как ее задумывали отцы-основатели, по существу больше нет, а нынешняя председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает "вооруженной рукой" США при полном вассальном подчинении, что предает весь проект. Такое мнение в интервью корреспонденту ТАСС выразила Элена Базиле, обозреватель и аналитик, бывший посол Италии в Брюсселе.

"К сожалению, Европа, как ее задумывали и видели в ХХ веке, умерла. Сегодня мы имеем Европу фон дер Ляйен, вооруженной руки США, в полном подчинении, что предает саму идею мира, благополучия, основные идеалы европейского проекта", - сказала собеседница агентства.

По ее убеждению, бюрократизация Европы и доминирование финансовой олигархии привели к полной потере "культурного кода, европейского гуманизма".

"Фон дер Ляйен и [Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп] Боррель ввели цензуру в Европе. В тот момент, когда те, кто находятся у власти, определяют, что есть "дезинформация", основополагающие принципы либерализма и свободы выражения уничтожаются. Эти принципы, которые закреплены в конституции, сейчас значительно ограничиваются и в Италии", - констатировала Базиле.

Предательству европейских идеалов и продажности политики посвящен ее сборник рассказов, недавно вышедший в Италии. В своей книге она рассказала о личном опыте работы в Брюсселе в качестве посла в Бельгии. По словам автора, ее рассказы представляют собой гражданскую критику европейских институтов, отличающихся ложным социализмом и либерализмом, что делает зачастую комичной и бесполезной жизнь посольств, учреждений культуры. Дипломатии и работе в дипломатических учреждениях Базиле посвятила 38 лет. Однако за критику европейских институтов, западной политики, в том числе в отношении украинского конфликта, разоблачение лицемерия правящих кругов она попала в список "неугодных", которые подвергаются дискредитации в СМИ мейнстрима. Она регулярно выражает "особое мнение" на страницах газеты Il Fatto quotidiano, являясь ее постоянным обозревателем, а также выпускает книги, которые пользуются популярностью.