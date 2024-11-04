Стало известно, о чем Алиев и Пашинян говорили на саммите БРИКС в Казани

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Казани обсуждали проблему пленных, которые содержатся в тюрьмах в Баку, заявил спикер парламента Армении Ален Симонян. Переговоры состоялись на полях пленарного заседания БРИКС+, официальной информации об обсуждении вопроса пленных не было.

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Потом, возможно, подумали, что мешают остальным, решили провести отдельную встречу. Говорить, что была достигнута конкретная договоренность внести новую тему, новый вопрос в обсуждения, неправильно. Рассматривались всем известные вопросы повестки переговоров, — добавил Симонян.

Ряд источников после саммита сообщал, что Армения в ходе саммита могла предложить Азербайджану освободить нескольких пленных, взамен чего глава армянского МИД Арарат Мирзоян якобы выразил готовность посетить климатический саммит в Баку. Согласно официальной информации, сегодня в Азербайджане находятся 23 пленных из Армении.

На полях саммита БРИКС в Казани 24 октября Алиев вступил в дискуссию с Пашиняном, и их активные обсуждения попали на видео. Позже к диалогу присоединились министры иностранных дел обоих государств — Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов. Однако предмет разговора не уточнялся.

При этом российский президент Владимир Путин говорил, что обмен мнениями между президентом Азербайджана и армянским премьером идет на пользу саммиту. В ходе выступления на сессии он назвал процесс демаркации и делимитации границ между странами верным путем к мирному договору.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян также указывал, что Еревану и Баку осталось согласовать одну-две формулировки текста мирного договора. По его словам, в ближайшее время стороны могут достичь окончательного согласия, после чего документ будет готов к подписанию.