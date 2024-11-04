Зурабишвили пожаловалась, что диаспора "не спасла" Грузию, как в Молдавии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пожаловалась на то, что грузинской диаспоре не удалось сыграть решающую роль на парламентских выборах, как это получилось у молдавской диаспоры на президентских.

"Молдавия была спасена 300 тыс. голосов диаспоры. Нашей миллионной диаспоре не дали проголосовать. Только 34 тыс. избирателей допустили до голосования", - написала она в X (ранее Twitter).

В Молдавии накануне прошел второй тур президентских выборов.

Зеленский прокомментировал победу Санду на выборах

По данным ЦИК, после подсчета 99,86% протоколов действующий президент Майя Санду побеждает во втором туре с результатом 55,41% голосов, у бывшего генпрокурора Александра Стояногло 44,59%. Из более чем 1,67 млн голосов избирателей в Молдавии свыше 326,5 тыс. были отданы за пределами страны, где за Санду проголосовали 82,77% граждан.