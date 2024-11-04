Пуанты Майи Плисецкой продали на аукционе в три раза дороже стартовой цены

Неизвестный поклонник приобрел на аукционе пуанты балерин Майи Плисецкой и Екатерины Максимовой, а также ботинки танцора Владимира Васильева за 950 тысяч рублей. При этом начальная цена лота составляла 320 тысяч рублей.

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Как пишет Kp.ru, бывший владелец приобрел балетную обувь легендарных российских танцоров на одном из европейских аукционов, однако впоследствии и сам выставил их на торги.

По некоторым данным, вещи ранее хранились в Италии, где русские артисты неоднократно гастролировали.

Дальнейшая судьба балетной обуви неизвестна, скорее всего пуанты пополнят частную коллекцию. Как отмечает издание, имя покупателя осталось в тайне, так как это конфиденциальная информация.

Ранее в Лос-Анджелесе состоялся аукцион, на котором ушла с молотка легендарная шляпа героя приключенческих фильмов — Индианы Джонса. Реликт приобрели за 630 тысяч долларов. На нем присутствуют инициалы персонажа и следы грима.