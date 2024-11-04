Владимир Зеленский поздравил лидера Молдавии Майю Санду с победой на президентских выборах в республике. Об этом пишет РБК.

Выборы президента Молдавии прошли 20 октября. По их результатам был назначен второй тур. В нем участвовали Санду и кандидат от Партии социалистов Молдавии, бывший генеральный прокурор Александр Стояногло.

Согласно результатам обработки 99,14% протоколов, Санду поддержали 55,09% избирателей, а ее оппонента — 44,91%.

«Украина поддерживает европейский выбор молдавского народа и готова сотрудничать для укрепления нашего партнерства», — отметил Зеленский.

Украинский лидер разъяснил, что граждане Молдавии сделали выбор в пользу экономического роста и социальной стабильности. Объединенная и мирная Европа может гарантировать каждому уверенность в будущем, резюмировал политик.

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Напомним, что после предыдущих президентских выборов, прошедших в ноябре 2020 года, Зеленский поздравил коллегу с победой и выразил уверенность в дальнейшем укреплении отношений между Украиной и Молдавией, европейской интеграции народов двух стран.

Тогда Санду соревновалась с видным молдавским политиком Игорем Додоном, набрала 57,74% голосов, а ее оппонент — 42,26%.