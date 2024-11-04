Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель поздравил Майю Санду с победой на президентских выборах. По его мнению, народ Молдавии выбрал «свое европейское будущее», несмотря на «гибридные попытки подорвать демократию».

В понедельник, 4 ноября Боррель оставил запись в соцсети X, поздравив Санду с итогами народного волеизъявления в Молдавии.

«Я от всего сердца поздравляю Санду с победой на президентских выборах в Молдавии. Молдаване снова продемонстрировали решимость строить европейское будущее, несмотря на гибридные попытки подорвать демократию»,— написал Боррель.

После подсчета почти 100% протоколов прозападный кандидат в президенты Молдавии Майя Санду лидирует во втором туре с 55,41% голосов.

Кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло набрал 44,59%.

При этом решающую поддержку Санду оказали голоса молдавской диаспоры в западных странах. Непосредственно в Молдавии выборы выиграл Стояногло.