Политолог оценил ультиматум Трампа по украинскому кризису

Дональд Трамп, став президентом США, может выставить ультиматумы президенту России Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, чтобы закончить украинский конфликт. Однако требования Трампа не сработают. Так считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян, пишет «Абзац».

Мирзаян уверен, что план Трампа по урегулированию украинского конфликта недейственен. Стороны конфликта не будут принимать его ультиматумы.

По словам эксперта, для Зеленского любые переговоры станут его смертью. Кроме того, он привык манипулировать Вашингтоном, заставляя американцев учитывать его интересы.

Владимир Путин никаких ультиматумов не принимает, и все это знают.

Поэтому политолог считает, что уверения Трампа в том, что он может разрешить украинский кризис, предназначены американскому электорату.

«Такие попытки ни к чему не приводят. Это не мирный план Трампа, а попытка максимально упростить варианты разрешения украинского конфликта для республиканского электората», — сказал Мирзаян.

Ранее американское СМИ написало, что Трамп подтолкнет Зеленского к столу переговоров, шантажируя поддержкой США, а России будет угрожать разрушительной экономической войной.