Умер Куинси Джонс, одна из самых больших легенд современной поп-музыки

3 ноября на 92-м году жизни скончался Куинси Джонс. Джонс - американский автор песен, аранжировщик, музыкальный, кино- и телепродюсер, одна из самых впечатляющих и обогащенных сонмом регалий легенд современной популярной музыки.

© Российская Газета

Карьера Куинси стартовала в конце 1940-х и продолжалась более 70 лет. Первый успех - уже в 1950-х. На счету артиста - более ста наград и номинаций на премию "Грэмми" - это аналог "Оскара" для мира музыки. Плюс Джонс стал первым афроамериканцем, номинированным на сам "Оскар" за лучшую кинопесню.

Экранография артиста - сотни пунктов. Он появлялся минимум в 400 фильмах, клипах, сериалах и телешоу. В его закромах более двухсот саундтреков. При этом один из самых взрывных моментов карьеры гениального музыканта - работа с Майклом Джексоном: Джонс, на тот момент - самый влиятельный продюсер в индустрии, сделал с Джексоном мегабестселлеры Thriller и Bad.

Куинси Джонс скончался в своем доме в Лос-Анджелесе. Некролог публикуют The New York Times и АР - cо ссылкой на подтверждение от представителя.