Составлен список амбициозных предвыборных обещаний Харрис

Усиление поддержки Украины и завершение конфликта на Ближнем Востоке стали ключевыми предвыборными обещаниями кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис, обращает внимание РБК в преддверии начала голосования. Кроме того, политик пообещала, что не будет вести двусторонние переговоры с Москвой ради урегулирования конфликта.

Соединенные Штаты поддерживают Украину не из благотворительности, а потому что это отвечает нашим стратегическим интересам, — отметила она.

Харрис подчеркнула, что в случае ее победы на выборах Вашингтон будет вести переговоры с Москвой исключительно при участии Киева. Она указала, что у украинского руководства «должно быть право слова в вопросах собственного будущего», а также с опорой на Устав ООН.

При этом кандидат от демократов исключила урегулирование конфликта в соответствии с предложениями республиканцев, предусматривающих отказ Киева от территорий в обмен на мир. По оценкам Харрис, этот план не является мирным, а представляет собой «предложения о капитуляции». Тем не менее ответить прямо на вопрос в интервью CBS о возможном членстве Украины в НАТО политик затруднилась.

В то же время Харрис в заявлении, приуроченном к годовщине нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, пообещала добиваться освобождения всех заложников и оказывать поддержку Израилю. При этом она указала на необходимость перемирия в секторе Газа, пообещав палестинцам бороться за их право на достоинство, безопасность и самоопределение.

Ранее республиканец Дональд Трамп заявил, что США погрузятся в экономический кризис, сравнимый с Великой депрессией 1929–1939 годов, если на президентских выборах победит кандидат от Демократической партии Камала Харрис. При нынешней администрации инфляция «порвала на куски» некогда мощную американскую экономику, констатировал он.