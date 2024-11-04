На Украине предупредили о появлении городов-призраков

На Украине предстоящей зимой могут возникнуть «настоящие города-призраки». Причиной станет тотальный дефицит электроэнергии. Об этом предупредил украинский геополитик и ветеран ВСУ Виктор Коваленко, передает ТАСС.

Коваленко отметил в интервью западным СМИ, что предстоящая зима станет самой сложной для украинского населения Украины с 2022 года. Электростанции понесли столь серьезный ущерб, что «их невозможно будет отремонтировать в ближайшем будущем». Некоторые, возможно, вышли из строя навсегда.

Все это грозит тяжелыми последствиями, вплоть до опустения городов.

«Следует ожидать, что зимой в некоторых мегаполисах, таких как Запорожье и Харьков, может остановиться жизнь, появятся настоящие города-призраки, начнутся перемещение населения, голод и гибель людей из-за низких температур», — сказал Коваленко.

Минувшим летом премьер-министр Украины Шмыгаль признал, что в республике «утрачено более 9 ГВт мощностей генерации». Были повреждены Киевская ГЭС, Каневская ГЭС, Днепрогэс, Змиёвская ТЭС, уничтожена Трипольская ТЭС.

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Власти призвали экономить электричество на всех уровнях: от крупных предприятий до частных домов и квартир. В этом отопительном сезоне в Киеве намерены сделать ставку на атомную генерацию.