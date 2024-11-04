Центральная избирательная комиссия признала состоявшимся второй тур президентских выборов в Молдавии, заявила председатель ЦИК Анжелика Караман. Об этом пишет RT со ссылкой на источник.

Итоговая явка во втором туре выборов превысила 54%.

В комиссии отметили, что молдавская диаспора в России оказалась одной из самых активных в ходе второго тура выборов президента: на каждом из двух избирательных участков в Москве были использованы 4.9 тыс. бюллетеней.

Глава ЦИК отметила, что второй тур выборов президента прошел без серьезных нарушений.

МИД КНР прокомментировал итоги выборов в Молдавии

Ранее профессор РАНХиГС при президенте России Наталья Харитонова сообщила, что Запад пошёл на масштабные манипуляции в ходе президентских выборов в Молдавии.