Трамп заявил о массовом мошенничестве в одном из штатов США на выборах

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что располагает информацией о массовых фальсификациях на президентских выборах в ключевом колеблющемся штате Пенсильвания. Его словам приводит ТАСС.

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«Много разговоров о массовом мошенничестве в Филадельфии (штат Пенсильвания, — прим. "Ленты.ру"). Правоохранительные органы на подходе!», — отметил республиканец. При этом никакие подробности заявления он не привел.

Ранее портал RealClearPolitics сообщил, что Трамп опережает по уровню поддержки свою соперницу от демократов Камалу Харрис в Аризоне, Джорджии, Северной Каролине, Неваде и Пенсильвании. Харрис получила преимущество над Трампом только в Мичигане и Висконсине.