Пекин уважает выбор молдавского народа и выражает готовность продолжать развивать китайско-молдавские отношения. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать прошедшие в Молдавии президентские выборы.

"Молдавия - дружественный партнер Китая, мы неизменно уважаем выбор молдавского народа, - сказала она. - Мы искренне надеемся, что Молдова будет процветающей и стабильной".

Макрон обратился к Санду после победы на выборах в Молдавии

Китай готов сотрудничать с Молдавией для содействия дальнейшему развитию двусторонних отношений, добавила она.

По данным ЦИК, после подсчета 99,73% протоколов действующий президент Майя Санду лидирует во втором туре выборов главы государства с результатом 55,36% голосов, у бывшего генпрокурора Александра Стояногло 44,64%.