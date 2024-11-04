Пекин уважает выбор молдавского народа и выражает готовность продолжать развивать китайско-молдавские отношения, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Об этом пишет ТАСС.

По данным ЦИК Молдавии, после подсчета 99,73% протоколов действующий президент Майя Санду лидирует во втором туре выборов главы государства с результатом 55,36% голосов, у бывшего генпрокурора Александра Стояногло 44,64%.

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Журналисты попросили дипломата прокомментировать предварительные результаты выборов в республике.

«Молдавия — дружественный партнер Китая, мы неизменно уважаем выбор молдавского народа. Мы искренне надеемся, что [республика] будет процветающей и стабильной», — отметила Мао Нин.

Представитель МИД резюмировала, что Пекин готов сотрудничать с Кишиневом для содействия дальнейшему развитию двусторонних отношений.