Появились подробности о возможной атаке Ирана на Израиль

WSJ: Иран может применить более мощные ракеты при новой атаке на Израиль
Тегеран при ответной атаке на Израиль может применить более мощные ракеты, которые не использовались при предыдущих атаках, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.
В ходе своего последнего нападения на Израиль 1 октября Иран в основном использовал баллистические ракеты средней дальности «Эмад», «Гадр», «Хейбар Шекан», «Фаттах».
Армия обороны Израиля нанесла ответный удар по Ирану 26 октября. Израильские истребители также ударили по Ираку и Сирии, чтобы «ослепить» иранскую ПВО.
По словам источника, Тегеран при новой атаке планирует применить ракеты с более мощными боеголовками, чем применялись в начале октября.
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Собеседник газеты отметил, что в атаке будет задействован не только военизированный Корпус стражей исламской революции (КСИР), но и регулярная армия.
«Наши военные потеряли людей, поэтому им необходимо совершить ответную атаку», — пояснил в беседе с газетой высокопоставленный иранский чиновник.
Ранее официальный представитель КСИР генерал Али Мохаммад Наини заявил, что Тегеран даст решительный и «выходящий за пределы понимания» Израиля ответ на недавнюю атаку по иранской территории.