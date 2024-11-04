Появились подробности о возможной атаке Ирана на Израиль

Тегеран при ответной атаке на Израиль может применить более мощные ракеты, которые не использовались при предыдущих атаках, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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В ходе своего последнего нападения на Израиль 1 октября Иран в основном использовал баллистические ракеты средней дальности «Эмад», «Гадр», «Хейбар Шекан», «Фаттах».

Армия обороны Израиля нанесла ответный удар по Ирану 26 октября. Израильские истребители также ударили по Ираку и Сирии, чтобы «ослепить» иранскую ПВО.

По словам источника, Тегеран при новой атаке планирует применить ракеты с более мощными боеголовками, чем применялись в начале октября.

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Собеседник газеты отметил, что в атаке будет задействован не только военизированный Корпус стражей исламской революции (КСИР), но и регулярная армия.

«Наши военные потеряли людей, поэтому им необходимо совершить ответную атаку», — пояснил в беседе с газетой высокопоставленный иранский чиновник.

Ранее официальный представитель КСИР генерал Али Мохаммад Наини заявил, что Тегеран даст решительный и «выходящий за пределы понимания» Израиля ответ на недавнюю атаку по иранской территории.