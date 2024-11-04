Названо способное лишить Китай и США статуса сильнейших стран событие

Китай и США потеряют статус сильнейших стран мира в случае, если между ними вспыхнет военный конфликт из-за тайваньского вопроса. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил профессор Шаньдунского университета Цзя Вэньшань.

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«Откровенно говоря, если проблема вокруг Тайваньского пролива не будет решена должным образом, это будет крайне неблагоприятно для Китая, США, Азии и всего мира», — признал он.

Эксперт отметил, что КНР и США в течение последних десяти лет готовились к вооруженному конфликту друг с другом, а в настоящее время фактически начали взаимное сдерживание. В связи с этим он подчеркнул, что данный вопрос следует решать с помощью мирных переговоров.

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Ранее политолог-американист Малек Дудаков сообщил «Ленте.ру», что триггером вооруженного конфликта США и Китая могут стать противоречия вокруг Тайваня, спорных островов в Южно–Китайском море.