Макрон обратился к Санду после победы на выборах в Молдавии

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил действующего лидера Молдавии Майю Санду с победой на выборах.

«Демократия восторжествовала над вмешательством и манипуляциями», — написал он в соцсети Х.

При этом он добавил, что Франция продолжит поддерживать Молдавию на её «европейском пути».

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Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Санду с переизбранием ещё до оглашения ЦИК итоговых результатов.

Также сообщалось, что после обработки 99,01% протоколов Санду лидирует на выборах с 55,06% голосов.