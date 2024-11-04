В США назвали Маска «влиятельным другом» Си Цзиньпина

Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск может стать «влиятельным другом» председателя КНР Си Цзиньпина в случае победы Дональда Трампа на выборах в США. Шансы этого оценило агентство Bloomberg.

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Утверждается, что компания Маска Tesla получила налоговые льготы в Китае и была включена в список госзакупок, хотя к компании SpaceX у Пекина настороженное отношение из-за ее связей с Пентагоном. При этом точка зрения Маска на ряд вопросов совпадает с мнением главы Китая.

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По мнению бизнесмена, Тайвань должен быть подконтролен КНР, а пошлины на китайские автомобили в США, составляющие 100 процентов от стоимости, должны быть снижены. При этом сам Трамп, на чью избирательную компанию Маск пожертвовал свыше 100 миллионов долларов, выступает за повышение пошлин на все товары из КНР.

Ранее Дональд Трамп пригрозил разъединить Россию и Китай в случае своей победы на предстоящих выборах лидера Штатов.