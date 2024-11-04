Во Франции предупредили Европу о невозможности помогать Украине без США

Страны Европы собираются продолжать поддерживать Украину, но ее ресурсы очень ограничены, а возможная победа Дональда Трампа на выборах президента США приведет к сильному сокращению помощи Киеву. Об этом РИА Новости заявил эксперт по оборонной политике и безопасности французского Института международных и стратегических отношений (IRIS) генерал Жан-Клод Аллар.

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«У Европы есть желание продолжать поддерживать Украину. Но очевидно, что, если помогать ей будет только Европа, то, что Украина получит, будет меньше, чем при участии США. Уровень ее поддержки будет слабее, чем на данный момент», — предупредил аналитик.

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Он также сообщил о серьезном истощении вооружений, боеприпасов и людей у Киева. По словам Аллара, конфликт Украины с Россией будет длиться столько, сколько Киев будет «подпитываться за счет своих западных союзников».

Ранее турецкий аналитик Серхат Латифоглу предрек полное сокращение помощи Украине.