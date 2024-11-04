Возможная победа кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа приведет к уменьшению зависимости Европы от американских властей. Об этом заявил РИА Новости депутат бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре.

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По мнению парламентария, Трамп больше сосредоточен на внутренней политике. Котре напомнил, что экс-глава Белого дома был одним из немногих президентов США, которые не начинали войн.

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«По моим наблюдениям, он не особенно заинтересован в конфронтации с другими государствами», — отметил депутат.

Он выразил надежду, что Трамп собирается прекратит войну между Украиной и Россией, следовательно, он будет меньше вмешиваться в дела Европы и Германии. Благодаря этому ЕС сумеет нарастить свою собственную мощь. Котре обратил внимание, что главное сегодня на повестке дня — эмансипация от США.

В начале ноября кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп ответил на критику связей с Россией, заявив, что именно он, будучи президентом, остановил строительство российского газопровода «Северный поток — 2».

Ранее Медведев оценил положение Германии после отказа сотрудничать с Россией.