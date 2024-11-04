Выборы президента Молдавии так сильно раскололи общество, что президент не сумеет урегулировать ситуацию, и страну ждет четыре года конфликтов, роста криминала, обнищания и оттока населения. Такое мнение высказал директор социологической компании Intellect Group Ян Лисневский.

— Власть проиграла в стране <...> выборы показали, что политики разделили наше общество. Наше государство крайне расколото — и по языковому принципу, и по религиозному, и по географическому, и по многим-многим другим, — заявил он в эфире телеканала GRT.

По его словам, повторяется сценарий референдума, который и так разделил общество на сторонников и противников евроинтеграции почти пополам. По его словам, в 2025-м году за границей будет рождаться больше молдаван, чем в самой стране. Эксперт также указал на проблему миграции.

— Не знаю, насколько большую работу придется провести следующему президенту, чтобы объединить общество, — заключил он.

3 ноября в Молдавии завершился второй тур президентских выборов. Выборы главы государства проходят раз в четыре года. Во второй тур выборов вышли прозападный президент Молдавии Майя Санду и экс-генпрокур, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. Политик до обработки 92 процентов голосов лидировал в голосовании.

Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против России и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с фейками. Стояногло же сосредоточен на сохранении прагматичных отношений с РФ, хотя и поддерживает интеграцию с Европой.

Оппозиционер признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней стратегически важного партнера, с которым необходимо поддерживать стабильное сотрудничество во избежание негативных последствий санкций и кризисов.