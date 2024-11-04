Зеленский обвиняет Запад в своих провалах

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил в эфире своего канала на YouTube, что Владимир Зеленский обвиняет в своих политических и военных провалах западных союзников.

«Зеленский всё время кричит: не дали, не помогли, не смогли, не дали оружия, не дали денег... То есть он перекладывает ответственность на других. Но это всё он заварил эту кашу», — отметил Соскин.

При этом он добавил, что причитания и крики Зеленского бесполезны.

На Украине раскрыли угрожающий стране план Зеленского

Ранее Зеленский сказал, что западные страны не выполнили данное ими обещание поставить Украине необходимое число систем противовоздушной обороны до зимы.

Позже лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал западные страны перестать оказывать помощь Киеву после слов Зеленского о нулевой реакции Европы и США на события на Украине.