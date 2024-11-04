Санду побеждает во втором туре президентских выборов в Молдавии

После обработки 99,01% протоколов Санду лидирует на выборах с 55,06% голосов
После обработки 99,01% протоколов президент Молдавии Майя Санду лидирует на выборах с 55,06% голосов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК страны.
Санду заявила, что услышала голоса своих противников и учтет их мнение
У её соперника Александра Стояногло — 44,94% голосов.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Санду с переизбранием ещё до оглашения ЦИК итоговых результатов.
Также Стояногло призвал молдаван сохранять спокойствие независимо от итогов выборов.