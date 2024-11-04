Санду побеждает во втором туре президентских выборов в Молдавии

После обработки 99,01% протоколов президент Молдавии Майя Санду лидирует на выборах с 55,06% голосов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК страны.

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Санду заявила, что услышала голоса своих противников и учтет их мнение

У её соперника Александра Стояногло — 44,94% голосов.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Санду с переизбранием ещё до оглашения ЦИК итоговых результатов.

Также Стояногло призвал молдаван сохранять спокойствие независимо от итогов выборов.