В Молдавии заявили о незаконно лишенных права голоса гражданах

Десятки тысяч граждан Молдавии были необоснованно и незаконно лишены права голоса, утверждает политолог Зураб Тодуа. Таким образом он прокомментировал на своей странице в Facebook* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) результаты голосования второго тура президентских выборов в Молдавии.

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«У кандидата от власти были идеальные условия. И при этом получить такой результат внутри страны — это надо было феноменально разочаровать людей», — отметил эксперт, назвав итоги голосования поражением власти.

Санду заявила, что услышала голоса своих противников и учтет их мнение

«Исход выборов "решат" голоса диаспоры. Но сколько из них реальных, а сколько "нарисованных"? Это большой вопрос. Тогда о какой легитимности главы государства можно говорить в таком случае?», — задался вопросом Тодуа.

Ранее стало известно, что после обработки 100 процентов протоколов с избирательных участков на территории Молдавии победу одержал кандидат в президенты Александр Стояногло с 51,19 процента голосов. При этом с учетом голосов из зарубежья действующий лидер государства Майя Санду набрала 53,53 процента после обработки 97 процентов протоколов.

*запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.