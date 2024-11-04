Перезапущенную АЭС в Японии остановили

Японская компания-оператор Tohoku Electric Power остановила перезапущенный 29 октября второй энергоблок атомной электростанции (АЭС) «Онагава» в префектуре Мияги. Об этом сообщило агентство Kyodo News.

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Как отмечает издание, 3 ноября на станции планировалось начать выработку электроэнергии, однако процесс не был запущен, компания-оператор приняла решение остановить реактор. Причиной стала неисправность оборудования. Уточняется, что оборудование для измерения нейтронов внутри реактора перестало функционировать.

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Специалисты проведут проверку для установления причин сбоя. Сроки перезапуска второго реактора не уточняется.

Ранее в Японии произошло возгорание на атомной электростанции (АЭС) «Симанэ» оператора Chugoku Electric Power. В результате случившегося никто не пострадал.