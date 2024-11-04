На Украине предрекли появление городов-призраков

Геополитический аналитик и ветеран ВС Виктор Коваленко предрек появление на территории Украины городов-призраков. Об этом он заявил в интервью журналу Newsweek.

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По его прогнозу, предстоящая зима будет самой сложной для Украины с февраля 2022 года. Эксперт пояснил, что украинцам предстоит холодная зима из-за отсутствия электричества. Коваленко отметил, что нанесенный электростанциям ущерб настолько серьезен, что они не могут быть отремонтированы в ближайшем будущем,« а некоторые, возможно, никогда не будут восстановлены».

Предсказана ситуация с отоплением на Украине зимой

«Следует ожидать, что жизнь в некоторых мегаполисах, таких как Запорожье и Харьков, может остановиться зимой», — сказал он.

Аналитик добавил, что это приведет к появлению целых городов-призраков, перемещению населения, голоду и смерти людей из-за низких температур.

Ранее сообщалось, что Украина ввиду проблем с энергетическим сектором вынуждена запросить импорт электроэнергии из пяти европейских стран.