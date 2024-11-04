Аналитик объяснил, почему Европе более выгодна победа Трампа

Победа Дональда Трампа на выборах президента в США предпочтительнее для Евросоюза из-за его обещаний прекратить конфликт на Украине. Об этом заявил руководитель итальянского научно-исследовательского отдела аналитического центра SpecialEurasia Джулиано Бифолки (Giuliano Bifolchi) в интервью РИА Новости.

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По его словам, победа вице-президента США Камалы Харрис на выборах будет означать для Европы подталкивание со стороны Вашингтона к подпитыванию российско-украинского конфликта, а также к помощи Киеву.

Трамп разработал план завершения конфликта на Украине

Он добавил, что победа Трампа станет для Европы преимуществом, ведь он обещал содействовать переговорам. Тогда европейские государства перестанут существовать в условиях «почти конфликта» с Россией. В этой ситуации Европа начнет вкладывать деньги не в боевые действия, а в восстановление Украины или в решение внутренних проблем каждой страны, добавил Бифолки.

Накануне старший аналитик Международной кризисной группы Саймон Шлегель заявил, что внешняя политика Дональда Трампа в случае возвращения в Белый дом может оказаться крайне непредсказуемой и неприятной для Украины.

Ранее в США заявили, что ВСУ могут сдаться в случае победы Трампа на выборах.