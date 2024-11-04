Санду обратилась к избирателям Стояногло

Президент Молдавии Майя Санду, которая лидирует во втором туре выборов главы государства, заявила, что впредь будет учитывать мнение своих противников. Об этом сообщает ТАСС.

Она подчеркнула, что услышала голоса тех, кто ее поддержал, а также тех, кто проголосовал за бывшего генпрокурора Молдавии Александра Стояногло.

Санду заявила о своей победе на президентских выборах в Молдавии

Санду добавила, что обязуется быть президентом для всех, ведь стране необходимо объединение общества.

По ее словам, она поддерживает подобный призыв со стороны своего оппонента.

До этого Санду заявила о своей победе во втором туре выборов главы государства.

Как сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии, после обработки 98% протоколов Санду получает 54,43% голосов, а бывший генпрокурор страны и кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло — 45,57%.

Вечером 3 ноября Стояногло заявил о получении сообщений о возможных нарушениях в ходе второго тура выборов.

3 ноября в Молдавии прошел второй тур президентских выборов. ЦИК Молдавии признал второй тур выборов президента страны состоявшимся, поскольку явка превысила 20%.

Ранее советник Санду обвинил Россию во вмешательстве в выборы президента Молдавии.