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Санду заявила, что услышала голоса своих противников и учтет их мнение

Президент Молдавии Майя Санду, которая лидирует во втором туре выборов главы государства, заявила, что впредь будет учитывать мнение своих противников. Об этом сообщает ТАСС.

Санду обратилась к избирателям Стояногло
© globallookpress.com

Она подчеркнула, что услышала голоса тех, кто ее поддержал, а также тех, кто проголосовал за бывшего генпрокурора Молдавии Александра Стояногло.

Санду заявила о своей победе на президентских выборах в Молдавии

Санду добавила, что обязуется быть президентом для всех, ведь стране необходимо объединение общества.

По ее словам, она поддерживает подобный призыв со стороны своего оппонента.

До этого Санду заявила о своей победе во втором туре выборов главы государства.

Как сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии, после обработки 98% протоколов Санду получает 54,43% голосов, а бывший генпрокурор страны и кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло — 45,57%.

Вечером 3 ноября Стояногло заявил о получении сообщений о возможных нарушениях в ходе второго тура выборов.

3 ноября в Молдавии прошел второй тур президентских выборов. ЦИК Молдавии признал второй тур выборов президента страны состоявшимся, поскольку явка превысила 20%.

Ранее советник Санду обвинил Россию во вмешательстве в выборы президента Молдавии.