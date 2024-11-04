Бывший директор в МВФ назвал основное отличие Харрис от Трампа

Кандидат на пост президента США Камала Харрис не сможет самостоятельно управлять государством, и в этом заключается ее основное отличие от Дональда Трампа. Об этом Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.

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«Харрис, конечно, не будет править страной. Управлять будет то, что называется "deep state" или глубинное государство, как это и происходит при нынешнем президенте [Джо Байдене]», — считает эксперт.

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Он подчеркнул, что Трамп будет пытаться «править самостоятельно», однако не факт, что ему дадут это сделать. По словам Можина, против республиканца заведено много уголовных дел и в случае его победы на выборах эта тема будет только «раскручиваться», а тема импичмента будет обсуждаться «постоянно».

Ранее Харрис призвала закончить «десятилетие Трампа».