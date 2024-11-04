Санду заявила об ускорении борьбы с коррупцией перед парламентскими выборами 2025 года

Действующий президент Молдавии Майя Санду, лидирующая во втором туре выборов главы государства, планирует перед парламентскими выборами 2025 года активизировать борьбу с коррупцией в стране. Об этом, ссылаясь на заявление Санду на брифинге в Кишиневе, сообщает ТАСС.

По словам политика, самым главным является реформа юстиции и борьба с коррупцией. Санду посетовала, что скорость, с которой в Молдавии проводили эту реформу, недостаточна. Поэтому, сказала она, власти применят новые методы, и дела пойдут быстрее.

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Санду отметила, что следует готовиться к парламентским выборам в 2025 году и консолидировать демократию.

3 ноября в Молдавии прошел второй тур президентских выборов. ЦИК Молдавии признал второй тур выборов президента республики состоявшимся, поскольку явка превысила 20%.

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии, после обработки 98% протоколов Санду набирает 54,43% голосов, у Стояногло — 45,57%.

Ранее молдавские силовики решили проверить «вывоз» избирателей из России.