Премьер Румынии первым поздравил Санду с победой на выборах

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку первым из зарубежных лидеров поздравил Майю Санду с победой на выборах президента Молдавии. Свое поздравление он написал в социальной сети Facebook* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

© Cristian Cristel / XinHua / Global Look Press

«От всей души поздравляю молдавский народ, а также Майю Санду с огромной победой! Победа Санду является ярким доказательством воли молдавского народа защитить свою демократию и обеспечить себе путь к вступлению в Европейский cоюз (ЕС)», — сказал он.

Санду заявила о своей победе на президентских выборах в Молдавии

Румынский премьер отметил, что победа Санду демонстрирует желание всех молдаван сражаться в том числе с попытками подкупа голосов. Чолаку добавил, что будет всеми силами помогать Молдавии в достижении «места, которое ей принадлежит» — рядом с Румынией в ЕС.

Ранее Санду с победой поздравила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, Санду обладала «редкой силой, чтобы преодолеть такие вызовы, с которыми она столкнулась на выборах».

*запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.