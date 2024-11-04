Стало известно о мерах безопасности на избирательных участках США

Американские власти приняли решение в значительной степени усилить меры безопасности на некоторых избирательных участках страны в связи с участившимися угрозами в адрес работников избиркомов и возможными беспорядками. Об этом сообщает The Washington Post.

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Издание подчеркивает, что безопасность обеспечат беспилотники, установка тревожных кнопок, а также размещение снайперов. Также на улицах будут размещены дополнительные патрули полицейских. В штатах Вашингтон и Невада была задействована Национальная гвардия на случай беспорядков.

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По словам секретаря Аризоны Эйдриена Фонтез, который отвечает за подведение итогов выборов штатов, он надел бронежилет на случай потенциального нападения.

WP отмечает, что центр подсчета голосов в Финиксе (штат Аризона) «защищен как крепость». В публикации подчеркивается, что усиление мер безопасности отражает растущую обеспокоенность по поводу возможного насилия.

60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Дональд Трамп был официально объявлен кандидатом в президенты от республиканцев 15 июля во время 43-го национального съезда партии.

Ранее американцы сочли, что Трамп не примет возможное поражение на выборах.