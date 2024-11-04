Санду заявила о своей победе на президентских выборах в Молдавии

Действующий лидер Молдавии Майя Санду заявила о своей победе во втором туре президентских выборов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков

"Молдавия, сегодня ты одержала победу. Вместе мы продемонстрировали силу нашего единства, демократии и приверженности достойному будущему. Спасибо вам, дорогие молдаване", - написала она на своей странице в X (ранее Twitter).

Избирательный штаб Санду начал праздновать победу на выборах

Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии после обработки 98,51% протоколов, Санду получает 54,80% голосов, ее оппонент Александр Стояногло - 45,20%.

Ранее экс-президент, лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон в беседе с корреспондентом ТАСС подчеркнул, что Санду внутри страны набрала меньше голосов, чем ее соперник по второму туру выборов, а обойти его ей удалось лишь за счет поддержки диаспоры за рубежом. Таким образом, по словам политика, проживающие в самой Молдавии граждане отказали Санду в доверии, и она превратилась в "хромую утку".