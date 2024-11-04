Фон дер Ляйен и Метсола пообещали Молдавии дальнейшую поддержку

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европарламента Роберта Метсола в числе первых поздравили президента Молдавии Майю Санду с победой на выборах. Об этом они написали в соцсети X (ранее Twitter).

По мнению фон дер Ляйен Санду преодолела вызовы избирательной кампании благодаря «редкой силе». Глава ЕК пообещала работать с главой Молдавии, чтобы подготовить стране «евробудущее».

Санду заявила о своей победе на президентских выборах в Молдавии

Метсола обратила внимание, что «Европа будет стоять с Молдавией».

До этого глава румынского правительства Марчел Чолаку первым среди иностранных политиков поздравил Майю Санду с победой на выборах.

4 ноября действующий президент Молдавии заявила о своей победе во втором туре выборов главы государства.

Накануне в Молдавии прошел второй тур президентских выборов. Центральная избирательная комиссия Молдавии признала второй тур выборов президента страны состоявшимся, так как явка превысила 20%.

Ранее в Молдавии из-за угрозы минирования эвакуировали урны с бюллетенями.