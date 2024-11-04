Пелоси: Вэнс может стать президентом США в случае внезапной смерти Трампа

Отдавая свой голос за кандидата в президенты США Дональда Трампа, американцы голосуют за Джей Ди Вэнса, который может занять место главы Белого дома в случае внезапной смерти Трампа.

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С таким заявлением в эфире телеканала MSNBC выступила бывший спикер палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси.

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Она отметила, что Трамп «не протянет четыре года на посту президента из-за ухудшения мозговой деятельности» и, по её словам, желающие за него проголосовать должны об этом знать.

«Они (Избиратели. — RT.) могут голосовать за президента Вэнса, что будет ужасно для нашей страны», — добавила Пелоси.

Ранее Вэнс заявил, что США депортируют около 1 млн мигрантов в случае победы республиканцев.

Также Трамп отмечал, что не должен был уходить из Белого дома после выборов в 2020 году.