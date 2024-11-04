В штабе Санду начали праздновать победу на выборах

Избирательный штаб действующего президента Молдавии Майи Санду начал праздновать победу в прошедшем в воскресенье втором туре выборов. Об этом свидетельствуют публикации фотографий и видео в социальных сетях депутатов парламента от поддерживающей Санду Партии действия и солидарности.

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По предварительным данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) после обработки 95% протоколов, Санду получает 51,86% голосов, ее оппонент Александр Стояногло, который критикует политику конфронтации Кишинева с Москвой, получает 48,14%. Традиционно к концу подсчета голосов в Молдавии результат прозападных политиков только увеличивается, так как последними начинают поступать данные с зарубежных участков, а их было открыто больше всего в западных странах. На территории Молдавии Санду эти выборы проиграла.

В Молдавии завершилось голосование во втором туре выборов

Всего в 37 странах был открыт 231 избирательный участок. Молдавские избиратели в Исландии, Канаде, Норвегии, США, Финляндии и Швеции впервые получили возможность проголосовать по почте. В России власти республики приняли решение открыть только два избирательных участка на территории своего посольства в Москве, мотивируя такой шаг якобы невозможностью обеспечить безопасность на других участках. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия готова содействовать Молдавии в проведении выборов на своей территории.

Сокращение возможностей для голосования подвергла критике молдавская оппозиция. Руководитель Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон обратил внимание, что это решение дискриминирует свыше 300 тыс. молдаван, проживающих в России. По его словам, преграды связаны с политическими предпочтениями этих избирателей, которые не поддерживают прозападную власть в Молдавии.