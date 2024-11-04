СМИ: Трамп догнал Харрис в последнем опросе перед выборами

Экс-президент США Дональд Трамп сравнялся с вице-президентом Камалой Харрис в президентской гонке, нивелировав отставание в 4% с начала октября. Об этом свидетельствуют данные последнего опроса, проведенного по заказу газеты The New York Post.

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Оба кандидата набрали по 49% поддержки среди вероятных избирателей, при этом 2% заявили, что поддержат другого кандидата.

Трамп увеличил свой отрыв от Харрис до 3 п.п.

Поддержка Харрис снизилась на 2% с предыдущего опроса, что может означать потенциальную победу Трампа в Коллегии выборщиков - как это уже произошло в 2016 году, когда он обошел Хиллари Клинтон, несмотря на меньшинство в народном голосовании. Опрос также выявил значительный разрыв по возрастному признаку: Харрис лидирует среди избирателей в возрасте от 18 до 34 лет с отрывом в 20%, в то время как Трамп имеет преимущество в 14% среди избирателей старше 55 лет, которые составляют более значимую часть электората в США.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.