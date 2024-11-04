Додон рассказал, за счет чего Санду выигрывает на выборах президент Молдавии

Бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло выиграл выборы президента внутри страны, действующий лидер государства Майя Санду обошла его за счет голосов диаспоры за рубежом. Об этом заявил лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон в интервью ТАСС.

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Додон, комментируя предварительные результаты второго тура, подчеркнул, что итоги голосования говорят о провальном направлении Санду и ее партии «Действие и солидарность», которым «отказали в доверии граждане страны.

Избирательный штаб Санду начал праздновать победу на выборах

По мнению политика, действующий руководитель Молдавии превратилась в «хромую утку, президента диаспоры».

До этого молдавская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) после подсчета 100% протоколов с избирательных участков ПМР и Гагаузской автономии сообщила, что Стояногло лидирует во втором туре выборов главы республики у себя на родине и в Приднестровье.

Также Стояногло заявил о получении сообщений о возможных нарушениях в ходе второго тура выборов.

3 ноября в Молдавии прошел второй тур президентских выборов. Центральная избирательная комиссия Молдавии признала второй тур выборов президента страны состоявшимся, так как явка превысила 20%.

Ранее Стояногло рассказал о своих первых действиях в случае победы на выборах.