Стояногло обратился к гражданам Молдавии

Кандидат на пост президента Молдавии Александр Стояногло призвал сограждан к спокойствию независимо от итогов выборов. Обращение опубликовано в Telegram-канале политика.

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Он подчеркнул, что первые результаты выборов уже поступают. Поэтому всем следует сохранять спокойствие, независимо от цифр.

Стояногло победил на выборах внутри Молдавии после подсчета всех голосов

Стояногло добавил, что голос каждого заслуживает уважения, а демократия — «это прежде всего зрелость перед результатом».

Он также выразил благодарность гражданам за отданные голоса во втором туре выборов.

До этого Центральная избирательная комиссия Молдавии после обработки 97% протоколов сообщила, что действующий глава Молдавии Майя Санду лидирует во втором туре выборов президента страны с 53,53% голосов. Ее соперник Стояногло набирает на выборах 46,47% голосов избирателей.

4 ноября лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон заявил, что бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло выиграл выборы президента внутри страны, Санду обошла его за счет голосов диаспоры за рубежом.

Ранее сообщалось, что Санду лидирует на избирательных участках за пределами Молдавии.