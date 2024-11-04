Более 78 млн американцев досрочно проголосовали на выборах президента

Более 78 миллионов граждан США смогли досрочного проголосовать перед выборами президента страны. Такие результаты показали данные Университета штата Флорида.

Из анализа следует, что свыше 42,6 миллиона человек отдали свой голос лично на избирательных участках, тогда как около 35,3 миллиона отправили свои бюллетени по почте.

Среди зарегистрированных избирателей всего насчитывается около 168 миллионов. Наибольшее количество досрочных голосов было зафиксировано в Техасе (8,9 миллиона), Флориде (8,1 миллиона) и Калифорнии (7,6 миллиона), передает ТАСС.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. От республиканцев претендует бывший глава государства Дональд Трамп. От демократов кандидатом был действующий хозяин Белого дома Джо Байден, однако позже он снялся с выборов, а его место кандидата заняла нынешний вице-президент США Камала Харрис.

По данным опроса газеты The New York Post, Трамп сравнялся с Харрис в президентской гонке, нивелировав отставание в четыре процента с начала октября.