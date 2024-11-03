Несколько взрывов раздалось в Херсоне

Серия взрывов прогремела вечером 3 ноября на территории подконтрольного Украине города Херсон, информирует «24 канал». По данным СМИ, в регионе тревога воздушной опасности на фоне инцидента не объявлялась.

Взрывы в Херсоне, — следует из заявления.

Ранее железнодорожная инфраструктура пострадала в результате серии взрывов в Днепропетровской области на Украине. Как передавали местные издания, инцидент привел к задержке пригородного поезда.

В Харькове произошли взрывы

До этого стало известно, что взрывы были слышны в Киеве. Местные власти подробностей инцидента не сообщали, однако в украинской столице была объявлена воздушная тревога. До этого на территории Харькова после взрыва частично отключился свет. В Харьковской области в тот момент звучал сигнал воздушной тревоги. Местные власти подробности ситуации не сообщали.

29 октября в некоторых районах подконтрольного Киеву города Херсона после прогремевших взрывов исчез свет. Других подробностей о причинах происходящего не приводилось. Администрация Херсона заявила о повреждении газопровода микрорайона Корабел. Газоснабжение населения было временно прекращено. В местных пабликах писали об активизации над Херсоном и областью разведывательных дронов.