Трамп назвал ошибкой уход из Белого дома после поражения на выборах

Кандидат в президенты США от Республиканской партии и бывший глава государства Дональд Трамп заявил, что его уход из Белого дома после поражения на выборах 2020 года был ошибкой. Он высказался об этом во время выступления перед сторонниками в городе Литице в Пенсильвании, которое было опубликовано на его YouTube-канале.

«У нас была самая безопасная граница за всю историю страны в день, когда я ушел. Я не должен был уходить. Честно говоря, мы так хорошо справлялись, у нас было все великолепно», — отметил он.

Ранее Дональд Трамп заявил, что страна погрузится в экономический кризис, сравнимый с Великой депрессией 1929-1939 годах, при победе на выборах его соперника от Демократической партии Камалы Харрис.

Проведен финальный опрос избирателей перед выборами в США

До этого стало известно, что опрос исследовательской компании AtlasIntel показал лидерство Трампа во всех колеблющихся штатах. Специалисты AtlasIntel заявили, что результаты их опроса оказались самыми точными в избирательном цикле 2020 года. Тогда компания точно предсказала результаты каждого колеблющегося штата в пределах погрешности.