У американцев начались проблемы со сном из-за выборов

Американцы начали испытывать проблемы со сном в преддверии президентских выборов. Об этом говорится в статье HealthDay.

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В опросе, проведенном Национальном фондом сна США, приняли участие 1364 взрослых американцев. Семнадцать процентов респондентов пожаловались на ухудшение качества сна и уменьшение его продолжительности. При этом отмечается, что с подобными проблемами столкнулись как сторонники демократов, так и сторонники республиканцев.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Соперником кандидата от республиканцев Дональда Трампа выступает кандидат от демократов и вице-президент страны Камала Харрис. Ранее результаты финального опроса в США показали, что они имеют равные шансы на победу. По данным телеканала NBC, кандидатов поддерживают по 49 процентов зарегистрированных избирателей.