Стояногло победил на выборах внутри Молдавии после подсчета всех голосов

Кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло побеждает на выборах после обработки 100 процентов протоколов с избирательных участков внутри государства во втором туре с 51,19 процента. Таким образом, он обошел действующего президента Молдавии Майю Санду, которая набрала 48,81 процента голосов. Об этом Центральная избирательная комиссия (ЦИК) страны.

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В Молдавии завершилось голосование во втором туре выборов

При этом, если учитывать подсчет голосов на зарубежных участках, после обработки 95 процента протоколов Санду лидирует на выборах с 51,68 процента, опережая Стояногло.

Ранее Стояногло призвал сограждан к спокойствию независимо от итогов выборов. Он подчеркнул, что «голос каждого заслуживает уважения, a демократия — это прежде всего зрелость перед результатом».