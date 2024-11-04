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Стояногло победил на выборах внутри Молдавии после подсчета всех голосов

Кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло побеждает на выборах после обработки 100 процентов протоколов с избирательных участков внутри государства во втором туре с 51,19 процента. Таким образом, он обошел действующего президента Молдавии Майю Санду, которая набрала 48,81 процента голосов. Об этом Центральная избирательная комиссия (ЦИК) страны.

Стояногло победил на выборах внутри Молдавии после подсчета всех голосов
© Лента.ру

В Молдавии завершилось голосование во втором туре выборов

При этом, если учитывать подсчет голосов на зарубежных участках, после обработки 95 процента протоколов Санду лидирует на выборах с 51,68 процента, опережая Стояногло.

Ранее Стояногло призвал сограждан к спокойствию независимо от итогов выборов. Он подчеркнул, что «голос каждого заслуживает уважения, a демократия — это прежде всего зрелость перед результатом».

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