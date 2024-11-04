Защитные сооружения установили около Белого дома и резиденции Харрис

Власти США устанавливают дополнительные защитные сооружения вокруг Белого дома, резиденции вице-президента Камалы Харрис и иных учреждений в связи с возможными беспорядками, связанными с президентскими выборами. Об этом сообщило издание Washington Post.

По его информации, федеральные и окружные власти готовятся к возможным беспорядкам в Вашингтоне и усиливают технические меры безопасности рядом с Белым домом, Капитолием и резиденцией Харрис. Указывается, что вокруг указанных мест Секретная служба США установила высокие металлические ограждения.

Кроме того, власти распорядились усилить охрану конференц-центра в Уэст-Палм-Бич в штате Флорида, где кандидат от республиканцев Дональд Трамп намерен провести торжественное мероприятие по случаю выборов.

Меры безопасности усиливают и частные лица, чья собственность располагается в непосредственной близости от Белого дома - люди заколачивают двери и окна, устанавливают заграждения, привлекают частную охрану на период проведения выборов.

Напомним, голосование на выборах президента США пройдет 5 ноября. Борьба за пост главы государства развернется между кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом и его соперницей от демократов - действующим вице-президентом Камалой Харрис.